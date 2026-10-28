četrtek

5. 11. 2026

Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje

19:00

Sele/Zell Pfarre

Farni dom Sele

Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje
Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje

Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje

KRAJ: Sele, farni dom
KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 19.00

KPD Planina Sele vabi na pogovor z asist. prof. dr. Ireno Preložnik Zupan, dr. med., o izkušnji raka kot priložnosti za nov pogled na zdravje in življenje.

Gostja bo predstavila osebna spoznanja in strokovne poglede na skrb za zdravje. Pogovor bo vodila dr. med. Karla Rener.

 

Prireditelj

KPD "Planina" Sele

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