Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje

KRAJ: Sele, farni dom

KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 19.00

KPD Planina Sele vabi na pogovor z asist. prof. dr. Ireno Preložnik Zupan, dr. med., o izkušnji raka kot priložnosti za nov pogled na zdravje in življenje.

Gostja bo predstavila osebna spoznanja in strokovne poglede na skrb za zdravje. Pogovor bo vodila dr. med. Karla Rener.