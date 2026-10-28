četrtek
Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje
19:00
Sele/Zell Pfarre
Farni dom Sele
Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje
KRAJ: Sele, farni dom
KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 19.00
KPD Planina Sele vabi na pogovor z asist. prof. dr. Ireno Preložnik Zupan, dr. med., o izkušnji raka kot priložnosti za nov pogled na zdravje in življenje.
Gostja bo predstavila osebna spoznanja in strokovne poglede na skrb za zdravje. Pogovor bo vodila dr. med. Karla Rener.
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