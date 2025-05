Vodstvo v slovenskem jeziku »Hinschaun! Poglejmo!«

»Hinschaun! Poglejmo!«

V Koroškem muzeju Celovec vas čaka razstava „Hinschaun!Poglejmo.“. Doživite jo skozi vodenje v slovenskem jeziku.

Po razstavi vas bo vodila Sara Pan.

Datum: četrtek, 29. 05. 2025

Ura: 17.00

Cena: Vstopnina + vodenje | Za otroke in mladino do 18. leta je vstop prost!

Kraj: kärnten.museum Celovec, Museumgasse 2, 9021 Celovec ob Vrbskem jezeru

PROSIMO ZA PREDHODNO PRIJAVO! | PRIJAVA OBVEZNA!

T: +43 (0)463 240025 (blagajna) | izven odpiralnega časa: +43 (0)50 536-30599

E: [email protected]

Razstava nas spodbuja, da si obdobje nacističnega režima na avstrijskem Koroškem ogledamo z nepristranskega stališča, hkrati pa nas 80 let po koncu druge svetovne vojne vabi, da se soočimo s potlačenimi vidiki naše lastne zgodovine. Iz avstrijske Koroške nas razstava popelje na vojna prizorišča represije in množičnih umorov na Norveškem, Poljskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji ter osvetljuje odpore, razkriva pozabljena prizorišča zločinov, postavlja povojne biografije v nov kontekst in ponazarja vlogo muzeja. Ob tem se pojavljajo vprašanja: Kaj se je zgodilo? Kako so se tega obdobja kasneje spominjali? In kaj to pomeni za našo sedanjost?