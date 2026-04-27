Vodenje po razstavi: Izi Stern »Weißes Arkadien«

Izi Stern – Srečanje z dunajskimi prijateljicami in prijatelji

Weißes Arkadien

Nedelja, 3. maj ob 16.00

Ernst Fuchs Museum / Vila Otto Wagner, Hüttelbergstr. 26, 1140

Več kot štiri desetletja je bil Izi Stern mojster slikar v dunajski porcelanasti manufakturi Augarten in je kot slikar porcelana ogroženi rokodelski umetnosti pomagal do sijajnega razcveta.

Vodil ga je želja, da bi tradicijo preteklosti preko sedanjosti prenesel v prihodnost, čemur se je posvetil z natančnostjo, potrpežljivostjo in finimi potezami čopiča.