sreda
Vodenje po razstavi: From Carinthia
16:00
Dunaj/Wien
Dom umetnikov / Künstlerhaus Dunaj
Vodenje po razstavi
From Carinthia
Sreda, 23. september, ob 16.00
KRAJ: Hiša umetnikov, Karlsplatz, 1010
INFO: o Koroški umentosti po letu 1945 bo spregovorila Tanja Prušnik
Koroška kulturna fundacija (KKS) podpira in povezuje umetnost in kulturo s Koroške ter v prostoru Factory predstavlja razstavo sodobnih umetnic in umetnikov s Koroške. Z izborom del devetih doma in v mednarodnem prostoru priznanih umetniških osebnosti je v ospredje postavljen njihov izvor z juga Avstrije.
Razstava FROM CARINTHIA predstavlja reprezentativna osrednja dela iz različnih ustvarjalnih obdobij umetnic in umetnikov Marie Lassnig, Kiki Kogelnik, Meine Schellander, Hansa Staudacherja, Bruna Gironcolija, Hansa Bischoffshausna, Petra Krawagne, Valentina Omana in Wolfganga Holleghe.
Razstavljena dela so iz zbirk dežele Koroške, zbirke STRABAG ART Collection in zbirke Liaunig ter obsegajo slikarstvo, grafiko, kiparstvo in objektno umetnost iz obdobja med letoma 1960 in 2025.
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