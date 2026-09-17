Vodenje po razstavi: From Carinthia

Koroška kulturna fundacija (KKS) podpira in povezuje umetnost in kulturo s Koroške ter v prostoru Factory predstavlja razstavo sodobnih umetnic in umetnikov s Koroške. Z izborom del devetih doma in v mednarodnem prostoru priznanih umetniških osebnosti je v ospredje postavljen njihov izvor z juga Avstrije.

Razstava FROM CARINTHIA predstavlja reprezentativna osrednja dela iz različnih ustvarjalnih obdobij umetnic in umetnikov Marie Lassnig, Kiki Kogelnik, Meine Schellander, Hansa Staudacherja, Bruna Gironcolija, Hansa Bischoffshausna, Petra Krawagne, Valentina Omana in Wolfganga Holleghe.

Razstavljena dela so iz zbirk dežele Koroške, zbirke STRABAG ART Collection in zbirke Liaunig ter obsegajo slikarstvo, grafiko, kiparstvo in objektno umetnost iz obdobja med letoma 1960 in 2025.