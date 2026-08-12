petek

21. 8. 2026

Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«

10:00

Celovec/Klagenfurt

Mestna galerija Celovec

Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«
Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«

Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«

KDAJ: petek, 21. avgust, ob 10.00

KRAJ: v mestni galeriji, Theaterg. 4

Info: brezplačno vodenje v avstrijskem znakovnem jeziku (Gebärdensprache); na ogled dela več kot tridesetih umetnikov in umetnic, ki opozarjajo na posledice človekovega vpliva na naravo

 

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