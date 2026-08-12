petek
21. 8. 2026
Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«
10:00
Celovec/Klagenfurt
Mestna galerija Celovec
Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«
KDAJ: petek, 21. avgust, ob 10.00
KRAJ: v mestni galeriji, Theaterg. 4
Info: brezplačno vodenje v avstrijskem znakovnem jeziku (Gebärdensprache); na ogled dela več kot tridesetih umetnikov in umetnic, ki opozarjajo na posledice človekovega vpliva na naravo
Download
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?