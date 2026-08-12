Voden ogled razstave v avstrijskem znakovnem jeziku »All About Nature«

KDAJ: petek, 21. avgust, ob 10.00

KRAJ: v mestni galeriji, Theaterg. 4

Info: brezplačno vodenje v avstrijskem znakovnem jeziku (Gebärdensprache); na ogled dela več kot tridesetih umetnikov in umetnic, ki opozarjajo na posledice človekovega vpliva na naravo