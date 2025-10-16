Novice logo
nedelja

26. 10. 2025

Voden ogled razstave: Ursi & Clemens Fürtler

14:00

Suha/Neuhaus

Muzej Liaunig

Voden ogled razstave: Ursi & Clemens Fürtler

V okviru vodenega ogleda svoje razstave Ursi Fürtler pripoveduje o svojem življenju, pojasnjuje tehniko sitotiska, s katero ustvarja, ter predstavlja svoje umetniško delo, ki je prvič razstavljeno v muzeju. Naslov razstave »Avec plissé«usmerja pozornost na material, ki ga umetnica v zadnjih letih še posebej rada uporablja – plisirano blago. Poleg tekstilnih objektov, modnih dodatkov, vzorcev in osnutkov za tekstilno industrijo so razstavljene tudi risbe, papirna dela in kolaži, ki ponujajo vpogled v skoraj sedemdeset let njenega ustvarjanja.

Clemens Fürtler, ki se v svojem delu ukvarja s kiparstvom, slikarstvom in fotografijo, že več kot dve desetletji ustvarja t. i. »slikovne stroje« iz modelnih avtomobilskih stez in železniških tirov. V zatemnjenem kiparskem depoju so postavljene štiri od teh vse bolj kompleksnih konstrukcij, ki jih dopolnjujejo fotogrami in slike, nastale s pomočjo teh naprav. Fürtler s pomočjo neposredne osvetlitve na fotografski papir in v obliki slik na platnu ujame svetlobne in senčne učinke osvetljenih arhitektur in modelnih vozil.

V okviru vodenega ogleda bo umetnik pojasnil proces preoblikovanja tridimenzionalnega objekta v dvodimenzionalno sliko.

Prijave: [email protected] ali po telefonu 04356 211 15.

