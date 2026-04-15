sobota

18. 4. 2026

Vigredni koncert v Kotmari vasi: Večer glasbe z Gorjanci

19:00

Kotmara vas/Köttmannsdorf

Ljudska šola Kotmara vas

Kotmara vas V soboto, 18. aprila, ob 19.00 vabi Slovensko prosvetno društvo Gorjanci na tradicionalni vigredni koncert v kotmirsko ljudsko šolo. Na letošnji koncert so kot gostjo povabili vokalno skupino Klika. Nastopile pa bodo tudi pevske skupine Gorjancev, Paul Doujak s harmoniko in MePZ Gorjanci. Po koncertu je občinstvo povabljeno na druženje in prigrizek. 

