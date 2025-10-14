Viennale »Kaj ti je delica?«

Celovečerni igrani film/89′

Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija

Režija: Urška Djukič

Igrajo: Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković in drugi.

Eden največkrat nagrajenih slovenskih filmov zadnjih let in kandidat za tujejezičnega oskarja Kaj ti je deklica bo doživel avstrijsko premiero v okviru najpomembnejšega avstrijskega filmskega festivala Viennale. Ob projekciji filma bo potekal tudi pogovor z direktorjem fotografije Levom Predanom Kowarskim.

Vstopnice

Sramežljiva in občutljiva 16-letna Lucija začne peti v dekliškem pevskem zboru, kjer se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje na podeželski samostan za vikend intenzivnih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Urška Djukić (* 1986, Ljubljana) je za kratek animiran film Babičino seksualno življenje prejela več kot 50 nagrad, med drugim nagrado European Film Academy Award za najboljši kratki film leta 2022 in leta 2023 nagrado Cesar Award za najboljši kratki film. Leta 2019 se je udeležila programa Cannes Cinéfondation Residency, kjer je zasnovala svoj celovečerni prvenec Kaj ti je deklica, ki je bil nagrajen kot najboljše delo v nastajanju na Les Arcs Film Festival 2023. Premiero je doživel na festivalu Berlinale 2025, kjer je režiserka zanj prejela nagrado Perspectives za najboljši filmski prvenec.

V sodelovanju z Viennale, Zavodom SPOK und Slovenskim filmskim centrom