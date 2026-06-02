Večer posvečen Fabjanu Hafnerju

Ponedeljek, 8. junija 2026, ob 19.30

v Musilovi hiši

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50, 1. nadstropje

Sodelujejo

Besedila:

Anna Baar, Peter Svetina in Uroš Zupan

Glasba:

Janez Gregorič, Arthur Ottowitz in Wolfgang Puschnig

Povezuje:

Dominik Srienc

Z Anno Baar, Petrom Svetino in Urošem Zupanom nastopajo trije avtorji, ki tako kot Fabjan Hafner ustvarjajo v razširjenem literarnem prostoru med različnimi svetovi, jeziki in kulturami. Njihovi prispevki segajo po motivih, držah in odmevih Hafnerjevega dela ter jih osebno, poetično in dialoško prenašajo v sodobnost.

Za glasbeni del bodo poskrbeli Janez Gregorič, Arthur Ottowitz in Wolfgang Puschnig. Njihova glasba se prepleta z besedili in ustvarja posebno atmosfero, ki presega zgolj literarni okvir. Nastaja »mixtape« v najboljšem pomenu besede – preplet glasov, jezikov in zvokov, ki spomina ne ohranja kot nekaj negibnega, temveč ga oživlja in ohranja navzočega.

Prireditev je zamišljena kot poklon, ki ne zaključuje, temveč odpira prostor za nova branja, nove povezave in nadaljnje razmišljanje v duhu Fabjana Hafnerja.

Fabjan Hafner (1966–2016) je živel in ustvarjal v Bistrici na južnem Koroškem. Germanistiko in slavistiko je študiral v Gradcu. Deloval je kot pisatelj, prevajalec in literarni zgodovinar ter bil sodelavec Inštituta Roberta Musila v Celovcu. Med njegovimi knjigami so med drugim Indigo (1988), Gelichter und Lichtes (1991), Freisprechanlage (2001) in Peter Handke. Unterwegs ins Neunte Land (2008). Leta 2008 je pri založbi Hanser izšel tudi njegov prevod pesmi Uroša Zupana z naslovom Vedno ostane drugo (Immer bleibt das Andere).