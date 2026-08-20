Večdnevna delavnica: Izlet v svet umetne inteligence

IZLET V SVET UMETNE INTELIGENCE

SPOZNAVANJE UMETNE INTELIGENCE ZA STAREJŠE

KDAJ: od ponedeljka, 31. avgusta, ob 14.00 do srede, 2. septembra, 16.00

KJE: v Tinjskem domu – Sodalitas

V treh dneh bomo skupaj odkrivali, kako nam lahko umetna inteligenca koristi v vsakdanjem življenju. Prepoznavanje rastlin, razumevanje novic, poglabljanje hobijev, iskanje odgovorov na vprašanja – vzeli si bomo čas za teme, ki vas zanimajo. Učili se bomo v različnih okoljih – v učilnici in zunaj na vrtu.

Spoznali bomo, kaj umetna inteligenca zmore, kje so njene meje, ter razvili konkretne ideje, kako jo lahko uporabljate doma. Skupaj bomo napredovali korak za korakom, brez predhodnega znanja in v vašem lastnem tempu.

Prijave: 04239-2642 ali [email protected]