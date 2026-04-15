Uvodni tečaj v čarobni svet čebel

Prvi praktično usmerjen pregled za začetnike:

Kratek teoretični del o osebni primernosti, zakonskih obveznostih in prijavah, enkratnih/letnih stroških, poteku izobraževanja za čebelarje ter prednostih članstva v društvu.

Praktična predstavitev uporabe opreme, orodja, čebeljega panja in satnikov s pomočjo učnega (foto) panja (brez živih čebel) – spodbudno za ljubitelje narave, bodoče čebelarje in radovedne.

Vodja tečaja: Patrick Grausberg

Organizator: Deželna zveza za čebelarstvo na Koroškem LVBK Bienenzucht GmbH, izobraževalni center Sodalitas