TRIVIUM »Četrt stoletja«

Ein Vierteljahrhundert | četrt stoletja

četrtek 14. 8. 2025

ob 18.00

Franz Glaser – strokovno vodstvo po zgodnjekrščanskem svetišču

ob 20.00

Programm in der Wallfahrtskirche | spored v cerkvi

Valentin Oman, likovna umetnost „ex voto“

Na željo umetnika so vsi umetniki in vse umetnice TRIVIUM-a prvih 25 let povabljeni, da za ta večer prispevajo majhen „ex voto“.

Glasba:

Mira Gregorič, violina

Sara Gregorič, kitara

Eva Kumpfmüller-Lipuš, sopran

Helene Glüxam, kontrabas

Janez Gregorič, kitara

Paul Schuberth, akordeon

Emanuel Lipuš, tolkala

Gerd Hermann Ortler, skladba po naročilu

Dominik Srienc, literatura

Alenka Resman-Langus, recitacija

Markus Achatz, recitacija