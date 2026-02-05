Tribuna 2026: Budni

BUDNI

režija / Regie: Vid Sodnik koreografija Koreografie: Sara Janašković

mentorstvo / Gruppenleitung: Rosana Pucher, Ines Lesjak za starost für Alter: 13+ trajanje Dauer: 40 min.

igrajo / es spielen: : Florian Wrienz, Niko Lesjak, Nikolai Kontschitsch, Neva Pucher, Julian Sturm, Mattia Sienčnik, Leonardo Soldo

Budni je najstniska reality drama, ki se dogaja ob stirih zjutraj – v času, ko večina spi, algoritmi pa še vedno delajo s polno močjo. Sedem mladih se znajde v virtualnem izzivu, kjer je nagrada vidnost, poraz pa izbris. V osebnih izpovedih razkrivajo tesnobo, pritisk popolnosti, hrepenenje po bližini in krhkost samopodobe v digitalnem svetu. Igra prepleta intimne prizore in kolektivne izzive ter z vprasanjem »Kaj pomeni biti viden?« odpira prostor za razmislek o mladih, družbenih omrežjih in duševnem zdravju.