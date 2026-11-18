Trg ročnih in domačih izdelkov

Kdaj: sobota, 21. november 2026, od 13.00 do 19.00

Kje: k & k, Šentjanž v Rožu

Slovensko prosvetno društvo Šentjanž vabi na Trg ročnih in domačih izdelkov, kjer bodo umetniki in rokodelci razstavljali ter prodajali svoja ročna dela in domače izdelke.

Obiskovalci bodo lahko v prijetnem vzdušju odkrivali raznolike unikatne izdelke, za kulinarično ponudbo pa bo poskrbelo domače kulturno društvo.

Ob 18.00 bo v okviru Kakajčka na sporedu še lutkovna predstava »Buba« Lutkovnega gledališča Maribor