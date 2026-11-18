sobota
Trg ročnih in domačih izdelkov
13:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Trg ročnih in domačih izdelkov
Kdaj: sobota, 21. november 2026, od 13.00 do 19.00
Kje: k & k, Šentjanž v Rožu
Slovensko prosvetno društvo Šentjanž vabi na Trg ročnih in domačih izdelkov, kjer bodo umetniki in rokodelci razstavljali ter prodajali svoja ročna dela in domače izdelke.
Obiskovalci bodo lahko v prijetnem vzdušju odkrivali raznolike unikatne izdelke, za kulinarično ponudbo pa bo poskrbelo domače kulturno društvo.
Ob 18.00 bo v okviru Kakajčka na sporedu še lutkovna predstava »Buba« Lutkovnega gledališča Maribor
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