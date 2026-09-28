Tonč Feinig & Edgar Unterkirchner

AUS-Lese – Von den Wurzeln in die Weite

Petek, 2. oktober 2026, ob 20.00

kultur-forum-amthof

Amthofgasse 5, 9560 Feldkirchen in Kärnten/ Trg

Edgar Unterkirchner in Tonč Feinig nista le svetovno uveljavljena glasbenika in skladatelja, temveč tudi pozorna opazovalca, poslušalca in predvsem graditelja mostov. Vsako njuno glasbeno delo nosi svojo zgodbo, ki se ji skušata čim bolj približati in jo nato prevesti v glasbo.

Edgar Unterkirchner pogosto črpa iz besedil velikih glasbenikov in pesnikov, med drugim Franza Schuberta, Christine Lavant in Gertrude Stein, ki jih na novo glasbeno interpretira. Tonč Feinig pa se posveča predvsem starim ljudskim melodijam iz Slovenije.

V okviru prireditve AUS-Lese se obiskovalci ne bodo prepustili le glasbi, temveč bodo izvedeli tudi več o njenem nastanku. Tako bo mogoče spremljati, kako se glasbene korenine razraščajo v širino, ustvarjajo nove povezave in iščejo nove poti do poslušalcev.

Tonč Feinig in Edgar Unterkirchner od leta 2020 ustvarjata kot glasbeni duo. Z albumom FolkSong sta v času pandemije postavila temelje za raznoliko sodelovanje v različnih zasedbah na Koroškem in zunaj nje. Navdihuje ju glasbena in jezikovna raznolikost domačega prostora, iz katere izhajata, hkrati pa pogled usmerjata tudi daleč preko njegovih meja.