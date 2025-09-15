Tine Lukač

»TO NI POLITIČEN SONG«

Satira v slovenščini z nemškimi prevodi (praizvedba)

Kdo je slab – in kdo še slabši? Da bi razkril odgovor na to vprašanje, se v vroči TV-oddaji Izdihi bleščeči moderator Marjo Glamur brez milosti loti samega družbenega dna. Korupcija, mučenje živali, izsiljevanje, tihotapstvo – naši kandidati (in, jasno, tudi kandidatke!) so vse to počeli, doživeli in uživali v tem! V televizijskem spektaklu leta bo ta nesnaga končno morala pogledati v kamere in se zagovarjati – v obupnem upanju, da bi prepričala občinstvo. Kajti kot vedno velja: To je za vas, dragi gledalci in gledalke – vse to je samo za vas!

REŽIJA / REGIE: Julija Urban

PREVOD / ÜBERSETZUNG: Marjeta Wakounig

DRAMATURGIJA / DRAMATURGIE: Ana Grilc

KOSTUMI / KOSTÜMBILD: Meta Vouk

TEHNIKA / TECHNIK: Elsa Logar

VIDEO: Marko Weiss

KAMERA: Konrad Überbacher

FOTO & GRAFIKA / PHOTOGRAFIE & GRAFIK: Elsa Logar

PRODUKCIJA / PRODUKTION: Teater / Theater RAMPA 2025

IGRA / SCHAUSPIEL: Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn, Kaja Petrovič, Dušan Teropšič