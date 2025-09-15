Novice logo
četrtek

18. 9. 2025

Tine Lukač »TO NI POLITIČEN SONG«

19:30

Celovec/Klagenfurt

iKult – interkulturni prireditveni center

Tine Lukač »TO NI POLITIČEN SONG«

Tine Lukač

»TO NI POLITIČEN SONG«
Satira v slovenščini z nemškimi prevodi (praizvedba)
Kdo je slab – in kdo še slabši? Da bi razkril odgovor na to vprašanje, se v vroči TV-oddaji Izdihi bleščeči moderator Marjo Glamur brez milosti loti samega družbenega dna. Korupcija, mučenje živali, izsiljevanje, tihotapstvo – naši kandidati (in, jasno, tudi kandidatke!) so vse to počeli, doživeli in uživali v tem! V televizijskem spektaklu leta bo ta nesnaga končno morala pogledati v kamere in se zagovarjati – v obupnem upanju, da bi prepričala občinstvo. Kajti kot vedno velja: To je za vas, dragi gledalci in gledalke – vse to je samo za vas!
  • REŽIJA / REGIE: Julija Urban 
  • PREVOD / ÜBERSETZUNG: Marjeta Wakounig 
  • DRAMATURGIJA / DRAMATURGIE: Ana Grilc
  • KOSTUMI / KOSTÜMBILD: Meta Vouk 
  • TEHNIKA / TECHNIK: Elsa Logar
  • VIDEO: Marko Weiss 
  • KAMERA: Konrad Überbacher
  • FOTO & GRAFIKA / PHOTOGRAFIE & GRAFIK: Elsa Logar  
  • PRODUKCIJA / PRODUKTION: Teater / Theater RAMPA 2025
IGRA / SCHAUSPIEL: Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn, Kaja Petrovič, Dušan Teropšič
Info: [email protected]; +43 660 / 8316421

