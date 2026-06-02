Tečaj: Peka na žaru

Sonntag / Nedelja, 14.06.2026 10:00 bis/do: 16:00, Tinjski dom

Prijave: 04239-2642 ali [email protected]

Learning by doing je naše vodilo. Vse, kar bomo pripravili na žaru, boste lahko pozneje brez težav sami pripravili tudi doma za svojo družino ali prijatelje.

Na žaru je mogoče pripraviti prav vse – od predjedi in glavnih jedi do sladic.

Na našem tečaju peke na žaru vas bo vodil predsednik Avstrijskega združenja za žar. S sodelovanjem na številnih mednarodnih tekmovanjih v peki na žaru si je pridobil bogate izkušnje in dosegel vrsto vrhunskih uvrstitev.

Pod njegovim strokovnim vodstvom boste korak za korakom spoznali, kako pripraviti jedi z žara kot pravi profesionalec in doseči odlične rezultate.

BERNHARD STEINHAUER

predsednik Austrian Barbecue Association

certificirani trener AMA Grillclub za peko na žaru