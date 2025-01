Tečaj: Moč domačih grmovnih in drevesnih popkov, od 15.00 do 19.00 KRAJ: Tinjski dom Info: spoznavanje drevesnih in grmovnih popkov, razlaga gemmoterapije s praktičnimi primeri; tečaj bo na prostem Vodi: Karin Müller

PDF Letak prireditve