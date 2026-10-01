Tečaj: Fit za 100

Fit za 100 – vadba za ohranjanje gibljivosti in samostojnosti

Torek, 6. 10. 2026, 14.00–15.00

Tinjski dom – Katoliški dom prosvete – Katholisches Bildungshaus

A-9121 Tainach/Tinje

Propsteiweg/Proštijska pot 1

Prijave: +43 4239 / 26 42 ali [email protected]

Program »Fit za 100« je namenjen starejšim in pomaga ohranjati telesno moč, gibljivost ter samostojnost tudi v visoki starosti.

Skupinska vadba za preprečevanje padcev vključuje vaje za moč in koordinacijo. Pri vajah uporabljajo uteži, ki jih je mogoče individualno prilagajati in postopoma povečevati.

Redna in ciljno usmerjena vadba pomaga:

krepiti mišice in zmanjševati nevarnost padcev,

izboljševati pozornost, spomin in koncentracijo,

ohranjati sposobnosti za vsakdanje življenje,

spodbujati samostojnost,

povečati dobro počutje in kakovost življenja.

Tečaj obsega 20 terminov in poteka ob torkih in četrtkih od 14.00 do 15.00.

Voditeljici:

Silvia Ramusch, učiteljica na SOB Celovec in trenerka programa »Fit za 100«

Anneliese Jagarinec-Friedl, trenerka programa »Fit za 100«, mentalna trenerka in učiteljica meditacije