Dihanje in meditacija

V Tinjskem domu bo v petek, 25. septembra, od 16.00 do 19.00 tečaj »Dihanje in meditacija«, ki ga bo vodila mag. Evelin Posseger, klinična in zdravstvena psihologinja ter telesna terapevtka.

Udeleženci bodo skozi vodeno meditacijo, zaznavne in gibalne vaje spoznavali dih kot vir moči ter se učili večje prisotnosti v lastnem telesu. Dihalne vaje lahko podporno delujejo pri težavah z dihanjem, mišični napetosti, omejeni gibljivosti in psihičnih obremenitvah.

S seboj je treba prinesti podlogo in odejo.

Kraj: Tinjski dom

Čas: petek, 25. september, 16.00–19.00

Vodja: mag. Evelin Posseger