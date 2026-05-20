Loče/Šentpeter Zgodovini koroškega čebelarstva bo v sredo, 27. maja posvečen tokratni svetovni dan čebel v organizaciji Kmečke izobraževalne skupnosti. Pričel se bo ob 10. uri v Ločah ob spominski plošči Janeza Sumperja. Ob 11. uri bo v Ražunovi dvorani na VŠ Šentpeter predavanje o zgodovini čebelarstva na Koroškem, nato pa se ob 12. uri dogajanje seli k šolskemu čebelnjaku.