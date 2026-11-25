Svetovna premiera filma »Tiha milost« Martina Turka v Beljaku

Kdaj: četrtek, 3. december 2026, ob 20.00

Kje: mestni kino, Beljak

Novi celovečerni igrani film režiserja Martina Turka »Tiha milost« (Whispered Mercy) bo svetovno premiero doživel na jubilejnem 20. filmskem festivalu K3 v Beljaku. V družinski drami z elementi magičnega realizma v osrednjih vlogah nastopajo Lara Komar, Lučka Počkaj in Vesna Jevnikar.

Film pripoveduje zgodbo Nadje (Lara Komar), uspešne italijanske odvetnice slovenskega rodu, ki se vrne v domačo gorsko vas, da bi se poslovila od umirajoče babice. Ta jo prosi, naj jo pokoplje po skrivnem, prepovedanem obredu. Ob izpolnjevanju njene zadnje želje Nadja odkriva zamolčano družinsko preteklost in se sooča z vprašanji pripadnosti, identitete in lastnih korenin.

Martin Turk je zgodbo zasidral v lastni izkušnji odraščanja med dvema jezikoma in kulturama. Navdih zanjo je črpal tudi iz raziskovanja slovenske manjšine v Kanalski dolini in tamkajšnjih običajev. Film so med drugim snemali v Trbižu in Rablju pod Predelom.

Pogovor s filmsko ekipo

Po projekciji bo sledil pogovor z igralko Laro Komar, režiserjem in soscenaristom Martinom Turkom, soscenaristom Fabriziem Bozzettijem, producentko Ido Weiss ter drugimi člani filmske ekipe.

Film bo na ogled v slovenščini in italijanščini z angleškimi podnapisi, pogovor pa bo potekal v angleškem jeziku.

Več informacij: https://k3filmfestival.com/en/langfilm/whispered-mercy/