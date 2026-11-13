Sveta maša: Cecilijanka v čast sveti Ceciliji

Cecilijanka v čast sveti Ceciliji

Kdaj: sobota, 21. november 2026, ob 17.00

Kje: Farna cerkev v Rožeku

Kulturno društvo Peter Markovič iz Rožeka vabi na tradicionalno Cecilijanko, slovesno sveto mašo v čast sveti Ceciliji, mučenki in zavetnici cerkvene glasbe, pevcev ter izdelovalcev glasbil in orgel.

Za glasbeno oblikovanje svete maše bodo poskrbeli pevci iz Šentjakoba, že 15 minut pred začetkom maše pa bo zaigrala domača pihalna skupina.

Po maši bo pred cerkvijo sledila agapa, priložnost za prijetno druženje in srečanje ob prazniku svete Cecilije.