sobota
Sveta maša: Cecilijanka v čast sveti Ceciliji
17:00
Rožek/Rosegg
Farna cerkev Rožek
Cecilijanka v čast sveti Ceciliji
Kdaj: sobota, 21. november 2026, ob 17.00
Kje: Farna cerkev v Rožeku
Kulturno društvo Peter Markovič iz Rožeka vabi na tradicionalno Cecilijanko, slovesno sveto mašo v čast sveti Ceciliji, mučenki in zavetnici cerkvene glasbe, pevcev ter izdelovalcev glasbil in orgel.
Za glasbeno oblikovanje svete maše bodo poskrbeli pevci iz Šentjakoba, že 15 minut pred začetkom maše pa bo zaigrala domača pihalna skupina.
Po maši bo pred cerkvijo sledila agapa, priložnost za prijetno druženje in srečanje ob prazniku svete Cecilije.
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