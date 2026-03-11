petek

13. 3. 2026

Susanne Kubelka: Federkleid 2.0

18:00

Celovec/Klagenfurt

Koroški muzej

Susanne Kubelka: Federkleid 2.0
Susanne Kubelka: Federkleid 2.0

Glasbeno-poetična gledališka predstava o čudežih. Oda življenju.

Na center. stage v Koroškem deželnem muzeju
od 11. do 28. marca 2026

Predstave: 11. (premiera), 13., 14., 15. (ob 14. uri!),
19., 20., 21., 26., 27. in 28. 3. 2026

Ura: vsakokrat ob 18. uri (razen 15. 3.)

Kraj: kärnten.museum Klagenfurt,
Museumgasse 2, 9021 Celovec

Poetično »iskanje s pernatim plaščem«, ki ga je Susanne Kubelka začela leta 2024, dobiva novo performativno nadgradnjo – doživeti ga je mogoče na KM center.stage / history.stage, osrednjem prostoru multimedijskega posredovanja v kärnten.museumu.

Kaj je tisto, kar povezuje vse: vodo in kopno, budnost in spanec, svetlobo in temo, življenje in smrt? S projekcijami podob, besedili ter glasbo za klavir in električno harfo se prepletajo usoda koroškega dekleta ter sledi petih koroških žensk, ki so svoje življenje vzele povsem v lastne roke. »Das Federkleid 2.0« se podaja na pot iskanja izvora življenjske moči, odpira temeljna eksistencialna vprašanja ter razkriva pogum in civilni pogum.

Sodelujoči:

  • Susanne Kubelka (zasnova, vodstvo, igra, glasba in besedilo)

  • Dirk Schilling (zvočna instalacija, tehnična zasnova, tehnična postavitev in tehnična spremljava)

  • Tina Parte (dramaturgija, uredniška spremljava besedila in PR)

  • Ria Ketteler (drugo produkcijsko vodstvo)

  • Priska Kubelka (grafika)

  • in mnogi drugi.

Cena: 25 € odrasli /
14 € znižana cena (za študente, dijake in na povpraševanje)

PRIJAVA in VSTOPNICE:
[email protected], +43 (0)664 4121522

Vstopnice tudi na večerni blagajni (prosimo samo gotovina).

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?