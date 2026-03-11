Susanne Kubelka: Federkleid 2.0

Glasbeno-poetična gledališka predstava o čudežih. Oda življenju.

Na center. stage v Koroškem deželnem muzeju

od 11. do 28. marca 2026

Predstave: 11. (premiera), 13., 14., 15. (ob 14. uri!),

19., 20., 21., 26., 27. in 28. 3. 2026

Ura: vsakokrat ob 18. uri (razen 15. 3.)

Kraj: kärnten.museum Klagenfurt,

Museumgasse 2, 9021 Celovec

Poetično »iskanje s pernatim plaščem«, ki ga je Susanne Kubelka začela leta 2024, dobiva novo performativno nadgradnjo – doživeti ga je mogoče na KM center.stage / history.stage, osrednjem prostoru multimedijskega posredovanja v kärnten.museumu.

Kaj je tisto, kar povezuje vse: vodo in kopno, budnost in spanec, svetlobo in temo, življenje in smrt? S projekcijami podob, besedili ter glasbo za klavir in električno harfo se prepletajo usoda koroškega dekleta ter sledi petih koroških žensk, ki so svoje življenje vzele povsem v lastne roke. »Das Federkleid 2.0« se podaja na pot iskanja izvora življenjske moči, odpira temeljna eksistencialna vprašanja ter razkriva pogum in civilni pogum.

Sodelujoči:

Susanne Kubelka (zasnova, vodstvo, igra, glasba in besedilo)

Dirk Schilling (zvočna instalacija, tehnična zasnova, tehnična postavitev in tehnična spremljava)

Tina Parte (dramaturgija, uredniška spremljava besedila in PR)

Ria Ketteler (drugo produkcijsko vodstvo)

Priska Kubelka (grafika)

in mnogi drugi.

Cena: 25 € odrasli /

14 € znižana cena (za študente, dijake in na povpraševanje)

PRIJAVA in VSTOPNICE:

[email protected], +43 (0)664 4121522

Vstopnice tudi na večerni blagajni (prosimo samo gotovina).