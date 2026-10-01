nedelja
4. 10. 2026
Štehvanje & rej pod lipo v Blačah
09:00
Vorderberg/Blače
Romarska cerkev Marija v Grabnu
Nedelja, 4. oktober
09:00 sveta maša v romarski podružnici Marija v Grabnu
14:30 štehvanje in rej pod lipo z ansamblom „Die Bochas“
19:00 večerna zabava z ansamblom „Die Jungen Gaitåler“
Pesem “Devica Marija” je edinstvena pesem, ki jo pojejo Blačani po maši pred cerkvijo ob jesenskem žegnanju. Korenine te pesmi, ki je drugod na Koroškem ne poznajo, segajo v začetek 17. stoletja. Blaški pevci “Gailtaler Wildsänger” so glavni nosilci obrednega in kulturnega življenja v Blačah. Skrbijo za to, da tradicionalna kulturna dediščina ostaja živa. Ob štehvanju in reju pod lipo pojejo tradicionalne slovenske in nemške pesmi.
Ponedeljek, 5. oktober 2026
15:00 sveta maša v romarski podružnici Marija v Grabnu
17:00 štehvanje in rej pod lipo poročenih.
Nato igrajo Veseli Begunjčani
Gailtaler Wildsänger. So singen wir in Vorderberg – Tako pojemo v Blačah (Trailer)
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