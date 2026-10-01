Štehvanje & rej pod lipo v Blačah

Nedelja, 4. oktober

09:00 sveta maša v romarski podružnici Marija v Grabnu

14:30 štehvanje in rej pod lipo z ansamblom „Die Bochas“

19:00 večerna zabava z ansamblom „Die Jungen Gaitåler“

Pesem “Devica Marija” je edinstvena pesem, ki jo pojejo Blačani po maši pred cerkvijo ob jesenskem žegnanju. Korenine te pesmi, ki je drugod na Koroškem ne poznajo, segajo v začetek 17. stoletja. Blaški pevci “Gailtaler Wildsänger” so glavni nosilci obrednega in kulturnega življenja v Blačah. Skrbijo za to, da tradicionalna kulturna dediščina ostaja živa. Ob štehvanju in reju pod lipo pojejo tradicionalne slovenske in nemške pesmi.