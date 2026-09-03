Stefan Thaler Jazztett v Stöcklovi uti

JAZZ IN DA HITT`N

Stefan Thaler Jazztett

Prireditev Kulturne iniciative Pliberk v sodelovanju s tovarištvom Prostovoljnega gasilskega društva Pliberk.

Stefan Thaler Jazztet, ki je od leta 1999 »hišni bend« Stöckl-ute, je »band in progress«, ki na Pliberškem jormaku vsako leto zaživi v novi zasedbi.

Glasbeno črpajo predvsem iz slogovne raznolikosti šestdesetih let prejšnjega stoletja. Boogaloo, latin, jazzrock in funk so glavne smernice. A ne le to: slišati je mogoče tudi na novo interpretirane standarde v hiphopovski preobleki ter avtorske skladbe v duhu časa. Najpomembneje je, da ima glasba dober »vibe«, glasbeniki pa dovolj svobode za medsebojno odzivanje in improvizacijo.

Tako aranžmaji pogosto nastajajo spontano kar na odru. Določena mera »cool« vzdušja je izhodišče jazzovskega večera, ki pa se med koncertom nemalokrat razvije v energično in intenzivno glasbeno doživetje.

Stefan Thaler Jazztet

Karin Zemljič – vokal

Michael Erian – saksofon

Mario Vavti – pozavna

Tonč Feinig – klaviature

Stefan Thaler – bas

Thomas Käfel – bobni