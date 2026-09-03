petek
Stefan Thaler Jazztett v Stöcklovi uti
20:00
Pliberk/Bleiburg
Jormaški travnik
JAZZ IN DA HITT`N
Stefan Thaler Jazztett
Prireditev Kulturne iniciative Pliberk v sodelovanju s tovarištvom Prostovoljnega gasilskega društva Pliberk.
Stefan Thaler Jazztet, ki je od leta 1999 »hišni bend« Stöckl-ute, je »band in progress«, ki na Pliberškem jormaku vsako leto zaživi v novi zasedbi.
Glasbeno črpajo predvsem iz slogovne raznolikosti šestdesetih let prejšnjega stoletja. Boogaloo, latin, jazzrock in funk so glavne smernice. A ne le to: slišati je mogoče tudi na novo interpretirane standarde v hiphopovski preobleki ter avtorske skladbe v duhu časa. Najpomembneje je, da ima glasba dober »vibe«, glasbeniki pa dovolj svobode za medsebojno odzivanje in improvizacijo.
Tako aranžmaji pogosto nastajajo spontano kar na odru. Določena mera »cool« vzdušja je izhodišče jazzovskega večera, ki pa se med koncertom nemalokrat razvije v energično in intenzivno glasbeno doživetje.
Stefan Thaler Jazztet
Karin Zemljič – vokal
Michael Erian – saksofon
Mario Vavti – pozavna
Tonč Feinig – klaviature
Stefan Thaler – bas
Thomas Käfel – bobni
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