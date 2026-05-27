Srečanje otroških in mladinskih zborov
Dobrla vas/Eberndorf
Samostan Dobrla vas
Zaključimo rožnati maj s 47. Srečanjem otroških in mladinskih zborov iz Roža in Podjune!
V organizaciji Krščanske kulturne zveze in Slovenskega prosvetnega društva Srce se bo v soboto, 30. maja 2026, ob 16.00 v samostanu Dobrla vas predstavilo šest zborov.
Sodelujejo:
* Zvezdice Danica iz Šentprimoža
* Otroški zbor Živ Žav iz Globasnice
* Otroški in mladinski zbor Trtinos iz Žitare vasi
* Otroški zbor Danica iz Šentprimoža
* Otroški zbor PD Sele iz Sel
* Mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi.
Ob slabem vremenu bo koncert v Farni cerkvi Dobrla vas.
Vstopnina prostovoljni prispevki!
