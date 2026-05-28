Beljak. schau.Räume, Petek, 24. julij ob 17.00

»Sprehod z vsemi čuti« s Christino Clar

Začetek: schau.Räume (Draupromenade 6); predvideno trajanje 2 uri. Prosimo, prinesite s seboj pijačo.

(nadomestni termin v primeru dežja: 26. julij ob 11.00)

Kako lahko odpremo svoja čutila? Kaj zaznavamo in na kakšen način?

Skupaj se sprehodimo po Beljaku in raziskujemo, kako se spreminja naše doživljanje sebe in okolja. Z različnimi »filtri« – kot so zvočna maskiranja ali omejevanje posameznih čutov – usmerjamo pozornost na posamezne zaznave: toploto, svetlobo, vonj, sluh ali dotik.

Na ta način mesto doživimo na nov, spremenjen način, ki razkriva, kako močno se naše zaznavanje spreminja glede na izbrani čutni poudarek. Beljak ne bo nikoli več enak.

»Postani okolje« obeležuje 40-letnico UNIKUM-a in je hkrati povabilo k vključitvi v procesmedsebojnega vplivanja. Vsak sodelujoči in vsak kraj soustvarja dogajanje in hkrati postajanjegov del. Performansi pri tem odpirajo vprašanja odnosov do znanosti, umetnosti in ekologije. Vdobi antropocena in kapitalocena se postavlja pereče vprašanje, kako je mogoče na planetu, ki gauničil človek, še naprej živeti skupaj.

Projekt kot umetniška raziskava predstavlja »poskus«, kako ozaveščati o ekoloških problematikahin hkrati razvijati vizije, ki opisujejo ter uresničujejo alternativne oblike sobivanja in bivanja vsvetu.

CoForum, samostoječa prostorska struktura iz lesa, predstavlja haptični osnovni material, skozikaterega poteka ta povsem nov kulturni projekt s svojimi performansi oziroma iz katerega izhaja. Ta odprti prostor srečevanja in izkušenj sta kot kulturni katalizator zasnovala in uresničilaSebastian Hicks in Stefan Breuer.