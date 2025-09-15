Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

torek

30. 9. 2025

Sprehod z glasbo, umetnostjo in zgodovino

11:50

Celovec/Klagenfurt

Koroški muzej

Sprehod z glasbo, umetnostjo in zgodovino
Sprehod z glasbo, umetnostjo in zgodovino

Herzliche Einladung zu Kunst und Geschichte, 

einem Spaziergang vom Landesmuseum zur Alpen-Adria-Universität entlang geschichtsträchtiger Stationen zur Ausstellung »I am the grass. Let me work«. Begleitet von Horst Ragusch und Noreia String Quartet.
Vabilo na sprehod k umetnosti in zgodovini – od Deželnega muzeja do Univerze v Celovcu ob razstavi »I am the grass. Let me work«. Z Horstom Raguschom in Noreia String Quartet.

 

Dienstag/torek
30-09-2025 | 12:00—17:00
kärnten.museum Klagenfurt/Celovec

 

ABLAUF | POTEK
11:50 › Treffpunkt/kraj srečanja: kärnten.museum Klagenfurt/Celovec
12:00–17:00: Geführter Spaziergang mit Musik, Kunst und Geschichte | Voden sprehod z glasbo, umetnostjo in zgodovino
ACHTUNG/POZOR: Startpunkt › kärnten.museum | Endpunkt › Kunstraum Lakeside Klagenfurt/Celovec
UNKOSTENBEITRAG | PRISPEVEK | CONTRIBUTO: € 40,— für Normalverdiener*innen; € 10,— für Studierende, Arbeitslose und Bezieher*innen der Mindestsicherung oder -pension (Bustransfer, gef. Spaziergang, Kulturprogramm | Transfer, voden sprehod, kulturni spored) | [email protected] | +43 463 2700 9712, 9713
Beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich! Teilnahme auf eigene Verantwortung! Termin- und Programmänderungen vorbehalten.
Število udeležencev je omejeno, prijava obvezna! Udeležba na lastno odgovornost! Pridržujemo si pravico do spremembe programske in terminske sheme.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt