Herzliche Einladung zu Kunst und Geschichte,

einem Spaziergang vom Landesmuseum zur Alpen-Adria-Universität entlang geschichtsträchtiger Stationen zur Ausstellung »I am the grass. Let me work«. Begleitet von Horst Ragusch und Noreia String Quartet.

Vabilo na sprehod k umetnosti in zgodovini – od Deželnega muzeja do Univerze v Celovcu ob razstavi »I am the grass. Let me work«. Z Horstom Raguschom in Noreia String Quartet.

Dienstag/torek

30-09-2025 | 12:00—17:00

kärnten.museum Klagenfurt/Celovec

ABLAUF | POTEK

11:50 › Treffpunkt/kraj srečanja: kärnten.museum Klagenfurt/Celovec

12:00–17:00: Geführter Spaziergang mit Musik, Kunst und Geschichte | Voden sprehod z glasbo, umetnostjo in zgodovino

ACHTUNG/POZOR: Startpunkt › kärnten.museum | Endpunkt › Kunstraum Lakeside Klagenfurt/Celovec