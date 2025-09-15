Herzliche Einladung zu Kunst und Geschichte,
einem Spaziergang vom Landesmuseum zur Alpen-Adria-Universität entlang geschichtsträchtiger Stationen zur Ausstellung »I am the grass. Let me work«. Begleitet von Horst Ragusch und Noreia String Quartet.
Vabilo na sprehod k umetnosti in zgodovini – od Deželnega muzeja do Univerze v Celovcu ob razstavi »I am the grass. Let me work«. Z Horstom Raguschom in Noreia String Quartet.
Dienstag/torek
30-09-2025 | 12:00—17:00
kärnten.museum Klagenfurt/Celovec
ABLAUF | POTEK
11:50 › Treffpunkt/kraj srečanja: kärnten.museum Klagenfurt/Celovec
12:00–17:00: Geführter Spaziergang mit Musik, Kunst und Geschichte | Voden sprehod z glasbo, umetnostjo in zgodovino
ACHTUNG/POZOR: Startpunkt › kärnten.museum | Endpunkt › Kunstraum Lakeside Klagenfurt/Celovec
UNKOSTENBEITRAG | PRISPEVEK | CONTRIBUTO: € 40,—
für Normalverdiener*innen; € 10,—
für Studierende, Arbeitslose und Bezieher*innen der Mindestsicherung oder -pension (Bustransfer, gef. Spaziergang, Kulturprogramm | Transfer, voden sprehod, kulturni spored) | [email protected]
| +43 463 2700 9712, 9713 Beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich! Teilnahme auf eigene Verantwortung!
Termin- und Programmänderungen vorbehalten. Število udeležencev je omejeno, prijava obvezna! Udeležba na lastno odgovornost! Pridržujemo si pravico do spremembe programske in terminske sheme.