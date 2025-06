Športni teden: Poletni kampus

Šport krepi mišice, jeziki pa odpirajo meje in širijo obzorje. „POLETNI KAMPUS“ združuje ti dve sili in nudi fantom in dekletom v starosti od 6 do 13 let poleg športnega udejstvovanja v raznih panogah tudi urjenje slovenščine.

Vemo za navdušujočo moč športa, s katero krepimo in utrujemo naše telesne sposobnosti, istočasno pa jeklimo tudi našo samozavest. Prav iz teh omenjenih razlogov in pozitivnih izkušnjah v zadnjih letih smo se odločili, da bomo tudi letos prirejali poletni tabor, ki ga bodo vodili izobraženi pedagogi in športni strokovnjaki iz kroga športne akademije KRONA, ki imajo v poklicu in v prostem času opravka z otroki.

REBRCA/RECHBERG

03.-08. avgust 2025

Jugendzentrum/Komenda

Prijave do 01.08.2025 pri:

Slovenska športna zveza/ Športna akademija KRONA

Siebenhügelstraße 107, 9020 Celovec

T +43 463/31 85 10

M +43 699-135 555 20

E: [email protected]

https://www.ssz.at/