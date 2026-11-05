Spominski pohod po sledeh novembrskih pogromov leta 1938

KRAJ: Beljak, zbirališče pred gimnazijo Peraugymnasium, Peraustraße 10

KDAJ: sreda, 11. novembra 2026, ob 17. uri

V Beljaku bo spominska prireditev ob novembrskih pogromih leta 1938 letos potekala v obliki vodenega zgodovinskega sprehoda z naslovom »Poti spomina – po sledeh novembrskih pogromov leta 1938«.

Udeležence bo po Beljaku vodil turistični vodnik Horst Ragusch, ki bo osvetlil dogodke iz časa nacističnega preganjanja Judov ter spomnil na temno poglavje mestne zgodovine.

Trajanje: od 17. do 19. ure

Več informacij: https://www.erinnern.at/bundeslaender/kaernten/termine/gedenken-an-die-novemberpogrome-in-villach-3