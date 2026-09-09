Spominska slovesnost v Greifenburgu posvečena Valentinu Polanšku

Spominska slovesnost pri spomeniku žrtvam nacizma v Greifenburgu

Leto literature 2026 bo zaznamovalo tudi Greifenburg. Spominska slovesnost društva Aegide, ki bo 19. septembra ob 17.15, bo posvečena Valentinu Polanšku, koroškemu slovenskemu pisatelju, ki je preživel nacistično preganjanje. Pod naslovom »Widerstand erlesen« »Branje odpora« bosta Metka Wakounig in Alois Hotschnig brala iz njegovega dela »Bratovska jesen«, ki je v nemškem prevodu izšlo pod naslovom »Schicksalsherbst der Brüder«.

Kdaj: 19. septembra 2026 od 17.15 do 19.00

Kraj: spomenik žrtvam nacizma v Zgornji Dravski dolini ob železniški postaji v Greifenburgu

Glasba: Anja Smolnik (petje) in Luka Dobnikar (kontrabas)

Organizator: društvo Aegide

Kontakt: Peter Pirker, [email protected]