Spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938

KRAJ: Celovec, evang. cerkev sv. Janeza ob pristanišču Lendhafen

KDAJ: ponedeljek, 9. novembra 2026, ob 19. uri

V Celovcu bo potekala tradicionalna spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938, posvečena spominu na žrtve nacističnega preganjanja Judov.

V ospredju letošnje prireditve bodo nacistične razlastitve judovskega kmetijskega premoženja na Koroškem. O tej temi bo predavala Anna-Lena Stabentheiner iz Koroškega deželnega arhiva.

Za glasbeno spremljavo bosta poskrbela Karen Asatrian na klaviaturah in Emil Krištof na tolkalih.

Več informacij: https://www.erinnern.at/bundeslaender/kaernten/termine/gedenken-an-die-novemberpogrome-in-klagenfurt-3