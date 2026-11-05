ponedeljek

9. 11. 2026

Spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938

19:00

Celovec/Klagenfurt

Evangeličanska cerkev v Celovcu

Spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938
Spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938

Spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938

KRAJ: Celovec, evang. cerkev sv. Janeza ob pristanišču Lendhafen
KDAJ: ponedeljek, 9. novembra 2026, ob 19. uri

V Celovcu bo potekala tradicionalna spominska slovesnost ob novembrskih pogromih leta 1938, posvečena spominu na žrtve nacističnega preganjanja Judov.

V ospredju letošnje prireditve bodo nacistične razlastitve judovskega kmetijskega premoženja na Koroškem. O tej temi bo predavala Anna-Lena Stabentheiner iz Koroškega deželnega arhiva.

Za glasbeno spremljavo bosta poskrbela Karen Asatrian na klaviaturah in Emil Krištof na tolkalih.

Več informacij: https://www.erinnern.at/bundeslaender/kaernten/termine/gedenken-an-die-novemberpogrome-in-klagenfurt-3

 

Prireditelj

Erinnern.at

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