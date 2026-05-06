sobota

9. 5. 2026

Spominska prireditev: »Dan osvoboditve«

13:30

Dunaj/Wien

Zentralfriedhof Dunaj

09.05., »Dan osvoboditve«zahvala in priznanje protifašističnemu uporu

srečanje ob 13:30 pri »Zentralfriedhof – Tor 2«, potem skupni sprehod do spomenika

Program pri spomeniku:

 
Začetek proslave ob 14:00, Zentralfriedhof, skupina 88
– slavnostni govor Elena Messner, govorni prispevki: KZ-Verband, KSŠŠD, ZKP
– pozdravna sporočila
– zbor KSŠŠD & MoPZ Foltej Hartman
– polaganje vencev in rož
 
od 17:00 naprej ulična fešta na Siebensternplatz: druženje ob jedači in pijači, informacijske stojnice, govori, izmenjava, glasba (oskrba: Café Siebenstern, KSŠŠD)

