sobota
9. 5. 2026
Spominska prireditev: »Dan osvoboditve«
13:30
Dunaj/Wien
Zentralfriedhof Dunaj
09.05., »Dan osvoboditve«, zahvala in priznanje protifašističnemu uporu
srečanje ob 13:30 pri »Zentralfriedhof – Tor 2«, potem skupni sprehod do spomenika
Program pri spomeniku:
Začetek proslave ob 14:00, Zentralfriedhof, skupina 88
– slavnostni govor Elena Messner, govorni prispevki: KZ-Verband, KSŠŠD, ZKP
– pozdravna sporočila
– zbor KSŠŠD & MoPZ Foltej Hartman
– polaganje vencev in rož
od 17:00 naprej ulična fešta na Siebensternplatz: druženje ob jedači in pijači, informacijske stojnice, govori, izmenjava, glasba (oskrba: Café Siebenstern, KSŠŠD)
