sobota

26. 9. 2026

Spominska prireditev: 15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma

19:00

Spominska prireditev: 15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma
Spominska prireditev: 15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma

15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma

Sobota, 26. september 2026, ob 19.00
Keltski svet na Bregu

Ob 15-letnici spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma bo v Keltskem svetu na Bregu večer s predavanji in glasbo.

Peter Pirker bo imel slavnostno predavanje z naslovom »Demokracija v nevarnosti«. Zgodovinar, politolog in poznavalec koroške sodobne zgodovine bo spregovoril o aktualnih izzivih za demokracijo.

Migracijska raziskovalka Marika Gruber bo v predavanju »Migracija« predstavila vprašanja prihoda, vključevanja in integracije na podeželju.

Za glasbeni del večera bo poskrbel Elija Sticker, študent Mozarteuma, ki poučuje petje in klavir ter ustvarja tudi lastne pesmi.

Prireditelj

Društvo Rožek se spominja / Erinnern Rosegg

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