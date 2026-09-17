sobota
Spominska prireditev: 15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma
19:00
15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma
Sobota, 26. september 2026, ob 19.00
Keltski svet na Bregu
Ob 15-letnici spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma bo v Keltskem svetu na Bregu večer s predavanji in glasbo.
Peter Pirker bo imel slavnostno predavanje z naslovom »Demokracija v nevarnosti«. Zgodovinar, politolog in poznavalec koroške sodobne zgodovine bo spregovoril o aktualnih izzivih za demokracijo.
Migracijska raziskovalka Marika Gruber bo v predavanju »Migracija« predstavila vprašanja prihoda, vključevanja in integracije na podeželju.
Za glasbeni del večera bo poskrbel Elija Sticker, študent Mozarteuma, ki poučuje petje in klavir ter ustvarja tudi lastne pesmi.
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