Spominska prireditev: 15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma

15 let spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma

Sobota, 26. september 2026, ob 19.00

Keltski svet na Bregu

Ob 15-letnici spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma bo v Keltskem svetu na Bregu večer s predavanji in glasbo.

Peter Pirker bo imel slavnostno predavanje z naslovom »Demokracija v nevarnosti«. Zgodovinar, politolog in poznavalec koroške sodobne zgodovine bo spregovoril o aktualnih izzivih za demokracijo.

Migracijska raziskovalka Marika Gruber bo v predavanju »Migracija« predstavila vprašanja prihoda, vključevanja in integracije na podeželju.

Za glasbeni del večera bo poskrbel Elija Sticker, študent Mozarteuma, ki poučuje petje in klavir ter ustvarja tudi lastne pesmi.