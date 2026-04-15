Kultura spominjanja

Spominska hoja za žrtve nacističnega krivosodja, 16.00 KRAJ: celovški grad (MMKK), Burggasse 8

V petek, 24. aprila 2026, društvo Memorial Kärnten – Koroška (MKK) prireja že tradicionalno spominsko hojo za žrtve nacističnega krivosodja.

Zbirališče je ob 16. uri na Grajskem dvorišču v Celovcu, nekdanjemu sedežu Gestapa. Spominski nagovor bo imela izredna profesorica mag. dr. Claudia Brunner, vodja Inštituta za raziskave in izobraževanje za mir Univerze v Celovcu.

Nato se udeleženke in udeleženci skupaj odpravijo na deželno sodišče, kjer spominska stela z vklesanimi imeni ob vhodu spominja na 47 žensk in moških, ki so kljubovali nacionalnemu socializmu na Koroškem in ki so jih nacisti v tej stavbi obsodili na smrt.

Odpor železničarjev na Koroškem in na Štajerskem

V središču letošnjega dogodka je deset železničarjev, od tega sedem iz območja Šentvid (Michael Essmann, Ludwig Höffernig, Josef Kuchler, Peter Schlömmer, Andreas Waste, Karl Zimmermann, Max Zitter) in trije iz Štajerske (Richard Götzinger, Johann König, Josef Straubinger).