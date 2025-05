Spominjanje »Prihodnost potrebuje spomin / Zukunft braucht Erinnerung«

»Prihodnost potrebuje spomin / Zukunft braucht Erinnerung« – O vrednosti spominjanja za demokratično kulturo

Četrtek, 5. junij 2025, od 18.00 do 21.00

Začetek na dvorišču pri stolnici (Domplatz) v Celovcu, nato skupno vodenje do koroškega muzeja

Zbirno mesto: Dvorišče pri stolnici – intervencija, nato s spremljavo glasbe do muzeja, kjer sledi predavanje in razprava.

V sodelovanju z iniciativo Domplatz »Kärnten/Koroška gemeinsam erinnern / skupno ohranimo spomin«.

Program:

Ob 18.00 : zbirno mesto pri stolniciv Celovcu

Umetniška intervencija : umetniški duo zweintopf in Jani Oswald , performans izvaja Lara Vouk

Glasbena spremljava : pohod z glasbo Michael Erian Ensemble do koroškega muzeja

Prihod v muzej: okoli 18.30

V muzeju bodo svoja umetniška dela, povezana s stolnico, predstavili umetniki Catrin Bolt, Friedemann Derschmidt in Alaa Alkurdi, katerih prispevki so del razstave »Hinschaun! Poglejmo! Koroška in nacionalsocializem«.

Okrogla miza in razprava: