Trška občina Bistrica nad Pliberkom vabi na prireditev Sozvočje umetnosti in glasbe, ki bo v petek, 8. avgusta, ob 19.00 v prostorih občinskega urada v Šmihelu. Predstavljenih bo 12 domačih umetnikov (mdr. Helmut Blažej in Melina Kumer). Glasbeno bodo večer popestrili Miha in Niko Vavti, Miriam in Daniel Kaiser ter Lara Wulz. O umetnikih bo spregovoril Raimund Grilc.

Sodelujejo: Helmut Blažej, Stanko Sadjak, Albert Mesner, Melina Kumer, Simona Krajger, Hermann Bričko