Sonusiade: Zaključni koncert

Predstavitev izbranih skladb iz enotedenske glasbene delavnice SONUS

Bistvo glasbene delavnice SONUS je skupno ustvarjanje glasbe in odkrivanje novega. Udeleženke in udeleženci bodo skupaj muzicirali v različnih sestavah in na zaključnem koncertu bo tako kot vsako leto zažarelo navdušenje nad skupnim ustvarjanjem.

Praizvedba naročene skladbe za mešani ansambel Katharine Roth – letošnje SONUS Composer in Residence – pa še poudarja večstranskost poletne delavnice, ki išče nove poti v prihodnost.