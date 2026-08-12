petek
28. 8. 2026
Sonusiade: Zaključni koncert
17:00
Dobrla vas/Eberndorf
Campus AdFontes
Predstavitev izbranih skladb iz enotedenske glasbene delavnice SONUS
Bistvo glasbene delavnice SONUS je skupno ustvarjanje glasbe in odkrivanje novega. Udeleženke in udeleženci bodo skupaj muzicirali v različnih sestavah in na zaključnem koncertu bo tako kot vsako leto zažarelo navdušenje nad skupnim ustvarjanjem.
Praizvedba naročene skladbe za mešani ansambel Katharine Roth – letošnje SONUS Composer in Residence – pa še poudarja večstranskost poletne delavnice, ki išče nove poti v prihodnost.
Kako pridem tja?