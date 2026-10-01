Sonusiade: OKUS & ZVOK

vodeni ogled muzeja in večerja s komorno glasbo

Trojni umetniški užitek v Pliberku

S kozarcem prosecca in sladkim presenečenjem se bo prireditev začela v legendarni kavarni družine Stöckl, po pozdravu nas čakata voden ogled letošnje razstave »Mikrokozmosi – Helnwein/Berg/Giacometti« v Muzeju Wernerja Berga in glasba iz poletne glasbene delavnice SONUS. Za zaključek pa se bomo odpravili na večhodni, večerni glasbeno-kulinarični užitek pri Brezniku, kjer se bomo prepustili finim jedem in nas bo z glasbo očarala džez pevka Anja Smolnik s svojim triom, Thomas Quendler na klavirju in Jakob Gönitzer na basu.

Rezervacija obvezna: +43 (0) 664/4944044 ali [email protected]

vstopnina: €80.00