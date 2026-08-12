Sonus koncert: Bach & Bosansko

Sonusiade 5

SONUS Gastkonzert | gostovanje

BACH & BOSNISCH | BACH & BOSANSKO

Sebastian Gürtler, Violine | violina

Tommaso Huber, Akkordeon | harmonika

Sonntag | nedelja 23.8. um | ob 19 Uhr | uri

Stiftskirche Eberndorf | Samostanska cerkev Dobrla vas

Že samo ime je programatično: Bachove sonate za solo violino – mojstrovina genija – se bodo zlile s pesmimi bosanskih mest. Glasbenika bosta pri svoji odpravi čez drn in strn odkrivala zgodovinske globine in zemljepisne širine. Poleg etnične glasbe iz vsega sveta bomo slišali klasike koncertne literature in njune lastne skladbe. Pot nas bo popeljala iz sakralnih prostorov preko koncertnih dvoran na plesne prireditve in praznovanja. Duhovitost in veselje do muziciranja se bosta združila s popolnostjo in virtuoznostjo.

VVK EUR 30,00 / TK EUR 35,00 / freie Platzwahl

Info & Tickets www.sonus.at