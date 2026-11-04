nedelja
SONUS družinski koncert: MINI-MU
11:00
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
SONUS družinski koncert: MINI-MU
KRAJ: Šmihel nad Pliberkom, Farna dvorana
KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, ob 11. uri
V okviru Sonusiade 8 vabljeni na Mini-Mu, poseben interaktivni koncert za vso družino, ki otroke in odrasle vabi k skupnemu odkrivanju glasbe, petju, plesu in raziskovanju zvokov ter ritmov.
Za glasbeno doživetje bodo poskrbeli Anna-Magdalena Jank, Sara Gregorič in Mira Gregorič, ob spremljavi Mihaela Strniše na harmoniki in Lana Stickerja na tolkalih.
Koncert poteka v sodelovanju s KPD Šmihel.
Več informacij in vstopnice: www.sonus.at
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