SONUS družinski koncert: MINI-MU

KRAJ: Šmihel nad Pliberkom, Farna dvorana

KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, ob 11. uri

V okviru Sonusiade 8 vabljeni na Mini-Mu, poseben interaktivni koncert za vso družino, ki otroke in odrasle vabi k skupnemu odkrivanju glasbe, petju, plesu in raziskovanju zvokov ter ritmov.

Za glasbeno doživetje bodo poskrbeli Anna-Magdalena Jank, Sara Gregorič in Mira Gregorič, ob spremljavi Mihaela Strniše na harmoniki in Lana Stickerja na tolkalih.

Koncert poteka v sodelovanju s KPD Šmihel.

Več informacij in vstopnice: www.sonus.at