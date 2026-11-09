Sodobna slovenska [lesena]arhitektura »Misliti v lesu«

MISLITI V LESU

Sodobna slovenska [lesena]arhitektura

Sreda, 11. november 2026 | ob 18. uri

Odprtje razstave in panelna razprava

Hiša arhitekture / Architektur Haus Kärnten

V sredo, 11. novembra 2026, Architektur Haus Kärnten v sodelovanju z organizacijama OHS – Odprte hise Slovenije/AFRONT, zavod za prostorsko inovativnost, vabi na odprtje razstave »In Holz denken / Misliti v lesu / Thinking in Wood«. V okviru bilateralnega sodelovanja med Koroško | Kärnten in Slovenijo | Slovenija bodo predstavljene sodobne arhitekturne stvaritve s področja slovenske [lesene] arhitekture.

Razstava pod naslovom »In Holz denken / Misliti v lesu / Thinking in Wood« predstavlja raznolikost in kakovost sodobne slovenske arhitekture. V ospredju je les kot material, izrazno sredstvo in kulturni vir ter vprašanje, kakšno vlogo ima lahko ta obnovljivi gradbeni material v sodobni arhitekturi.

Izbrani projekti predstavljajo različne arhitekturne tipologije ter prikazujejo, kako tesno so v slovenski arhitekturi prepleteni materialnost, krajina, obrt in sodobna gradnja.

35 [GRADBENIH] PROJEKTOV – RAZNOLIKI POGLEDI

Razstava predstavlja 35 izbranih projektov sodobne slovenske lesene arhitekture in ponuja raznolik vpogled v možnosti lesene gradnje. Izbor vključuje stanovanjske in nastanitvene objekte, javne stavbe, poslovne in industrijske objekte ter infrastrukturne projekte.

TRAJANJE RAZSTAVE

12.11.2026 – 26. 2. 2027