sreda
Sodobna slovenska [lesena]arhitektura »Misliti v lesu«
18:00
Celovec/Klagenfurt
Hiša arhitekture Koroška / Architektur Haus Kärnten
MISLITI V LESU
Sodobna slovenska [lesena]arhitektura
Sreda, 11. november 2026 | ob 18. uri
Odprtje razstave in panelna razprava
Hiša arhitekture / Architektur Haus Kärnten
V sredo, 11. novembra 2026, Architektur Haus Kärnten v sodelovanju z organizacijama OHS – Odprte hise Slovenije/AFRONT, zavod za prostorsko inovativnost, vabi na odprtje razstave »In Holz denken / Misliti v lesu / Thinking in Wood«. V okviru bilateralnega sodelovanja med Koroško | Kärnten in Slovenijo | Slovenija bodo predstavljene sodobne arhitekturne stvaritve s področja slovenske [lesene] arhitekture.
Razstava pod naslovom »In Holz denken / Misliti v lesu / Thinking in Wood« predstavlja raznolikost in kakovost sodobne slovenske arhitekture. V ospredju je les kot material, izrazno sredstvo in kulturni vir ter vprašanje, kakšno vlogo ima lahko ta obnovljivi gradbeni material v sodobni arhitekturi.
Izbrani projekti predstavljajo različne arhitekturne tipologije ter prikazujejo, kako tesno so v slovenski arhitekturi prepleteni materialnost, krajina, obrt in sodobna gradnja.
35 [GRADBENIH] PROJEKTOV – RAZNOLIKI POGLEDI
Razstava predstavlja 35 izbranih projektov sodobne slovenske lesene arhitekture in ponuja raznolik vpogled v možnosti lesene gradnje. Izbor vključuje stanovanjske in nastanitvene objekte, javne stavbe, poslovne in industrijske objekte ter infrastrukturne projekte.
TRAJANJE RAZSTAVE
12.11.2026 – 26. 2. 2027
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?