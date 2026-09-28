nedelja

4. 10. 2026

Slovesnost in odkritje spomenika v Zahomcu

15:00

Zahomec/Achomitz

Šiša

Slovesnost in odkritje spomenika v Zahomcu
Slovesnost in odkritje spomenika v Zahomcu

Slovesnost in odkritje spomenika v Zahomcu

Nedelja, 4. oktober 2026, ob 15.00
Šiša v Zahomcu

Kulturno društvo SPD Zila vabi na spominsko slovesnost, v okviru katere bodo pred večnamensko hišo odkrili spomenik v spomin na družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zili, ki so bile aprila 1942 deportirane.

Program:

15.00
Predstavitev filma Ane Grilc
»Ko zori spomin / Wenn die Erinnerung reift«

16.00
Slovesno odkritje in blagoslov spomenika

Prireditelj

SPD Zila

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