nedelja
Slovesnost in odkritje spomenika v Zahomcu
15:00
Zahomec/Achomitz
Šiša
Slovesnost in odkritje spomenika v Zahomcu
Nedelja, 4. oktober 2026, ob 15.00
Šiša v Zahomcu
Kulturno društvo SPD Zila vabi na spominsko slovesnost, v okviru katere bodo pred večnamensko hišo odkrili spomenik v spomin na družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zili, ki so bile aprila 1942 deportirane.
Program:
15.00
Predstavitev filma Ane Grilc
»Ko zori spomin / Wenn die Erinnerung reift«
16.00
Slovesno odkritje in blagoslov spomenika
Kako pridem tja?