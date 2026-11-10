Slovesno odprtje obnovljenega spomenika slovenskim pregnankam in pregnancem

Kdaj: nedelja, 15. november 2026, ob 10.30 sv. maša, ob 11.30 odprtje spomenika

Kje: Farna cerkev in Kulturni dom na Radišah

Zveza slovenskih pregnank in pregnancev (ZSP) in Slovensko prosvetno društvo Radiše vabita na slovesno odprtje obnovljenega spomenika slovenskim pregnankam in pregnancem ter odkritje nove spominske plošče.

Slovesnost se bo začela ob 10.30 s sveto mašo v farni cerkvi na Radišah. Ob 11.30 bo pri Kulturnem domu sledilo odprtje obnovljenega spomenika s kulturnim sporedom.

Ob tej priložnosti bodo prvič javno predstavili spominsko ploščo sedmim družinam, ki so jih nacionalsocialisti v letih 1942 in 1944 pregnali z Radiš. Na plošči so zapisana imena vseh 38 oseb, ki so morale zapustiti svoje domove.

Spomenik je leta 1996 ob 50-letnici svojega obstoja postavila takratna Zveza slovenskih izseljencev. Ob 30-letnici postavitve je bil zdaj obnovljen.

Prisrčno vabljeni, da se skupaj poklonimo spominu na slovenske pregnanke in pregnance ter ohranimo spomin na njihovo usodo.