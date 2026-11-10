nedelja

15. 11. 2026

Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika »Shifting Lines«

10:30

Celovec/Klagenfurt

Muzej sodobne umetnosti Koroške (MMKK)

Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika »Shifting Lines«
Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika »Shifting Lines«

RAZSTAVA SHIFTING LINES

Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika

Kdaj: nedelja, 15. november 2026, ob 10.30
Kje: Muzej sodobne umetnosti Koroške (MMKK), Celovec

Vodstvo: Mojca Grušovnik-Tratnig
Cena: 2 € na osebo + vstopnina

Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK) vabi na vodstvo v slovenskem jeziku po razstavi SHIFTING LINES – Rillen. Raster. Rhythmen umetnika Uweja Bressnika.

Razstava v sedmih prostorih predstavlja raznoliko ustvarjanje umetnika, rojenega leta 1961 v Beljaku, ki danes živi na Dunaju. Njegova dela povezujejo slikarstvo, grafiko, kiparstvo, objektno umetnost in instalacije ter raziskujejo preplet likovne umetnosti, glasbe, novih medijev in vsakdanje kulture.

Po razstavi bo v slovenskem jeziku vodila Mojca Grušovnik-Tratnig

Prireditelj

Muzej sodobne umetnosti Koroške / MMKK

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