Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika »Shifting Lines«

RAZSTAVA SHIFTING LINES

Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika

Kdaj: nedelja, 15. november 2026, ob 10.30

Kje: Muzej sodobne umetnosti Koroške (MMKK), Celovec

Vodstvo: Mojca Grušovnik-Tratnig

Cena: 2 € na osebo + vstopnina

Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK) vabi na vodstvo v slovenskem jeziku po razstavi SHIFTING LINES – Rillen. Raster. Rhythmen umetnika Uweja Bressnika.

Razstava v sedmih prostorih predstavlja raznoliko ustvarjanje umetnika, rojenega leta 1961 v Beljaku, ki danes živi na Dunaju. Njegova dela povezujejo slikarstvo, grafiko, kiparstvo, objektno umetnost in instalacije ter raziskujejo preplet likovne umetnosti, glasbe, novih medijev in vsakdanje kulture.

Po razstavi bo v slovenskem jeziku vodila Mojca Grušovnik-Tratnig