nedelja
Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika »Shifting Lines«
10:30
Celovec/Klagenfurt
Muzej sodobne umetnosti Koroške (MMKK)
RAZSTAVA SHIFTING LINES
Slovensko vodstvo po razstavi Uweja Bressnika
Kdaj: nedelja, 15. november 2026, ob 10.30
Kje: Muzej sodobne umetnosti Koroške (MMKK), Celovec
Vodstvo: Mojca Grušovnik-Tratnig
Cena: 2 € na osebo + vstopnina
Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK) vabi na vodstvo v slovenskem jeziku po razstavi SHIFTING LINES – Rillen. Raster. Rhythmen umetnika Uweja Bressnika.
Razstava v sedmih prostorih predstavlja raznoliko ustvarjanje umetnika, rojenega leta 1961 v Beljaku, ki danes živi na Dunaju. Njegova dela povezujejo slikarstvo, grafiko, kiparstvo, objektno umetnost in instalacije ter raziskujejo preplet likovne umetnosti, glasbe, novih medijev in vsakdanje kulture.
Po razstavi bo v slovenskem jeziku vodila Mojca Grušovnik-Tratnig
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