nedelja
Slovensko vodstvo po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT«
11:30
Celovec/Klagenfurt
Muzej moderne umetnosti
Slovensko vodstvo po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT«
V nedeljo, 27. septembra, ob 11.30 Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK) vabi na vodstvo v slovenskem jeziku po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT. Material + Struktur«.
Po razstavi bo vodila Mojca Grušovnik-Tratnig.
Kraj: Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK), Celovec
Čas: nedelja, 27. september, ob 11.30
Cena: 2 € na osebo
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