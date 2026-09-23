nedelja

27. 9. 2026

Slovensko vodstvo po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT«

11:30

Celovec/Klagenfurt

Muzej moderne umetnosti

Slovensko vodstvo po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT«
Slovensko vodstvo po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT«

Slovensko vodstvo po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT«

V nedeljo, 27. septembra, ob 11.30 Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK) vabi na vodstvo v slovenskem jeziku po razstavi »fokus sammlung 08. ABSTRAKT. Material + Struktur«.

Po razstavi bo vodila Mojca Grušovnik-Tratnig.

Kraj: Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK), Celovec
Čas: nedelja, 27. september, ob 11.30
Cena: 2 € na osebo

Prireditelj

Muzej moderne umetnosti Koroške / MMKK

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