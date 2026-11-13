sobota

21. 11. 2026

Slovensko vodstvo po razstavah v Koroškem muzeju

11:00

Celovec/Klagenfurt

Koroški muzej

Slovensko vodstvo po razstavah v Koroškem muzeju
Slovensko vodstvo po razstavah v Koroškem muzeju

Slovensko vodstvo po razstavah v Koroškem muzeju

 

Kdaj: sobota, 21. november 2026, ob 11.00
Kje: Koroški muzej (kärnten.museum), Celovec
Vodi: Sara Pan

Koroški muzej v Celovcu vabi na vodstvo v slovenskem jeziku po stalni zbirki in aktualnih razstavah.

Obiskovalci bodo med drugim spoznali razstavo »Egipt v Celovcu«, ki predstavlja dragocene predmete iz starega Egipta, med njimi nakit, amulete, poslikano leseno krsto in mumijo. Egipčanska zbirka muzeja obsega več kot 400 predmetov in velja za drugo največjo tovrstno zbirko v Avstriji.

Na ogled je tudi razstava o pisateljici Ingeborg Bachmann, ki s fotografijami, filmskimi odlomki in zvočnimi posnetki osvetljuje njeno življenje in literarno ustvarjanje.

Vodstvo bo priložnost za odkrivanje bogate muzejske dediščine in zanimivih zgodb v slovenskem jeziku.

Vstopnina: 12 €
Vodstvo: 4 € na osebo

Prireditelj

Koroški muzej

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