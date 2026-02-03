Slovenski kulturni praznik: Koncert štirih

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Avstriji in Slovenski kulturno-informacijski center SKICA Dunaj vabita v počastitev slovenskega kulturnega praznika na glasbeno-literarni večer Koncert štirih / Konzert der Vier s Severo Gjurin, Rudijem Bučarjem, Vaskom Atanasovskim in Dejanom Lapanjo.

Glasbeni kvartet, katerega člani utrjujejo več desetletne glasbene poti v različnih projektih in predvsem kot solo ustvarjalci. So avtorji, kantavtorji. Ideja izhaja iz spontanega preigravanja avtorskih skladb nekega večera v koncertnem zaodrju. Naslednji dan je nekaj ostalo, iskra, in tu je nekakšen glasbeni konglomerat. Preplet ljudskosti Rudija Bučarja, žlahtnosti saksofonista Vaska Atanasovskega, intimnega glasu Severe Gjurin ter liričnega in polno zvočnega kitarista Dejana Lapanje. Zgodil se je zvok in snovanje svojih kompozicij, na še neslišan način. Koncert štirih je projekt, ki je preprost in kompleksen v svojih mnogoterih nabojih različnih in zelo sorodnih si ustvarjalcev. Vreden, da mu prisluhnete!

Glasbeniki bodo v poklon velikemu pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti recitirali tudi izbrane Kosovelove pesmi.

Izvajalci:

Severa Gjurin – glas, kitara

Rudi Bučar – glas, kitara

Vasko Atanasovski – glas, saksofon, flavta

Dejan Lapanja – glas, električna in akustična kitara

Po koncertu sledi manjša pogostitev.

Udeležbo je treba potrditi do 8. 2. 2026 na e-naslov: [email protected]. Prosimo za razumevanje, da so prijave zaradi velikega zanimanja možne samo na čakalni seznam.